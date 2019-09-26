احتدمت الخلافات الزوجية بين موظف وزوجته بدائرة مركز أخميم بسوهاج، فأنهت الزوجة الخلاف بطعنها زوجها، أمس، بسكين في الظهر بغرض التخلص منه، تم نقل الزوج لمستشفى سوهاج الجامعي، وتقديم الإسعافات اللازمة، وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لكثرة خلافاتهما الزوجية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عبد الله.ر.ف"، 41 عاما موظف ويقيم ببندر أخميم مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤاله اتهم زوجته "حمديه.ص.ع"، 38 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية.

تمكن الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث مركز أخميم، من القبض على المتهمة والإدارة المستخدمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمة وعرضها رفقة تحريات المباحث.