بملامحها الجميلة وابتسامتها الهادئة، استطاعت الفنانة القدير مشيرة إسماعيل أن تشق طريقة النجومية، وتعاونت مع العديد من كبار المهنة، لتقدم لجمهورها أعمالًا مميزة، ظلت خالدة رغم مرور الزمن.

وتحل اليوم الخميس 26 سبتمبر، ذكرى ميلاد مشيرة إسماعيل، حيث ولدت في عام 1950، وبدات حياتها الفنية لتقدم العديد من الأعمال بين المسرح والتليفيزيون والسينما، وكان لبعض الأعمال دورًا في نجوميتها، وتستعرضها "الوطن" فيما يلي:

على صعيد الأعمال السنمائية برزت مشيرة إسماعيل في أعمال عديدة منها:

المدمن

شاركت "إسماعيل" في فيلم المدمن، عام 1983، بشخصية "إيمان" زوجة الفنان أحمد زكي التي توفت في حادث سير.

إحنا بتوع الأتوبيس

عام 1979، شاركت مشيرة إسماعيل في رائعة "إحنا بتوع الأتوبيس" بشخصية "منى"، برفقة العملاقان عبد المنعم مدبولي وعادل إمام.

إخواته البنات

وعام 1976، قامت بأحد الادوار الهامة في حياتها الفنية، بشخصية "سعاد" شقيقة "محسن" محمد عوض.

كما قامت مشيرة إسماعيل بأعمال مسرحية بارزة حفرت إسمها بحروف من نور، وكان أبرزها:

الواد سيد الشغال

يتذكر الجمهور دائمًا دور "هدى" تلك الفتاة المدللة التي جسدت مشيرة إسماعيل شخصيتها، في مسرحية "الواد سيد الشغال"، بعدما اعتذرت عن نقديم الدور الفنانة سوسن بدر، مع الفنان عادل إمام وعمر الحريري ومصطفى متولي.

العيال كبرت

شاركت مشيرة في مسرحية العيال كبرت مع سعيد صالح ويونس شلبي وكريمة مختار وحسن مصطفى ولكنها لم تستكمل دورها وشاركت بدلاً منها الفنانة المعتزلة نادية شكري.

أما في التليفيزيون فتركت مشيرة إسماعيل بصمة واضحة لها من خحلال الأعمال الدرامية التي قامت بها، وأبرزها:

دموع في عيون وقحة

لا زال الجمهور يتذكر دور مشيرة إسماعيل في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، حينما جسدت شخصية "جوجو"، اما الفنان عادل إمام، عام 1980.

أبنائي الأعزاء شكرًا

وفي عام 1979، قدمت الفنانة القديرة شخصية "سوزي" زوجة "ماجد" الذي جسد دوره الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في العمل الذي جمعها مع الفنان عبدالمنعم مدبولي وسعيد صالح ويحيى الفخراني وآثار الحكيم.

الفرسان

في واحد من أروع المسلسلات التاريخية، قدمت مشيرة إسماعيل دور "جنات خاتون"، في مسلسل "الفرسان" الذي حكى عن قصة سيف الدين قطز الذي قام بدوره الفنان "أحمد عبد العزيز".