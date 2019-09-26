"الوعي المجتمعي".. ندوة ينظمها "القومي للبحوث الاجتماعية" الإثنين

يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوم الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان "الوعي المجتمعي.. التحديات والفرص" وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

وسيعقد اللقاء تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلو وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، والجهات والمؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.