التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم، ضمن جهود وزارة الدفاع للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وتناولت المحاضرة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة خلال الحوار إلى الجهود المبذولة للتواصل مع الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أي أفكار دخيلة، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل "اتكلم مصري"، ودور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين في الخارج، خاصة الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن، والسعي لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج، وربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع".

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة، ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين، وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وانعكاس للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.