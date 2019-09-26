قضت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، وذلك لاتهامه بقتل حلاق أثناء استحمامهما في مياه البحر المتوسط بمركز البرلس، كما ألزمته في الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تعود التفاصيل إلى أوائل شهر سبتمبر عام 2017 بدائرة مركز شرطة البرلس، عندما ألقي القبض على "أكرم.م.م" 25 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، لقيامه بقتل "عبدالحي.أ.ع"، 28 عامأ، حلاق، ويقيم بمركز البرلس، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وذلك بعدما بيت النية وعقد العزم، المصمم على إزهاق روحه.

وتبين من أوراق القضية، التي حملت رقم 31217 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3595 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ، أن المتهم ادعى بأنه أثناء تواجده مع المجني عليه بأحد شواطئ البحر المتوسط بمركز البرلس تحسس أماكن عفته قاصداً من وراء ذلك ممارسة الشذوذ معه خلال سباحتهما في مياه البحر، فنهره حتى تعدى عليه بقطعة حديدية، مما أدى لوفاته بينما عثر عليه رجال حرس الحدود على شاطئ البحر.

وثبت من تقرير الطب الشرعي، أن الجثة كان بها 6 جروح قطعية وخزية، إحداها بيضاوي الشكل، طعنة نافذة أسفل يسار الصدر، وصلت إلى التجويف الصدري، وأخرى في وسط يسار البطن، ولم يتبين ما يشير إلى تعدى جنسي، وبعد تداول القضية بالمحكمة قضت بحبسه 10 سنوات.