"بيسحب الزباين مني".. "خناقة 3 دقائق" تنهي حياة سائق ميكروباص بالتجمع بـ مفك

حوار مقتضب لا تزيد مدته على 3 دقائق، جمع بين سائقين داخل موقف سيارات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في جدال عن أولوية تحميل الركاب انتهى بمقتل أحمدهما على يد الآخر طعنًا بـ"مفك".

دماء الضحية "محمد.ك" (34 سنة) سالت على الأرض أمام زملائه والركاب الذين تصادف وجودهم داخل الموقف من جراء الطعنات المتوالية التي سددها المتهم "علاء.م" (32 سنة) في بطن وصدر صديقه حتى دخل في غيبوبة تامة ونقل على إثرها إلى المستشفي ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

فشل المتهم في الهروب من مسرح الجريمة قبل وصول الشرطة بسبب حصار عدد من السائقين له والإمساك به وتسليمه إلى القوة الأمنية؛ التي انتقلت إلى مكان الحادث عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة بالحادث.

اقتادت المباحث المتهم إلى قسم الشرطة لاستجوابه، وبسؤاله اعترف قائلًا: "صاحبي طماع وعايز ياكل قوتي، ويحمل عليا كل يوم"، موضحا أنه نفذ الجريمة بسبب استفزازات صديقه ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي أمام الركاب فأمسك "المفك" وطعنه عدة طعنات في جسده أودت بحياته.

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية ، واستدعت النيابة 4 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطاراً من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، يفيد بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد المواقف بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل المقدم سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، وقوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث وعثر على جثة سائق سيارة ميكروباص وبه عدة طعنات، وبإجراء التحريات دلت أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وصديقه، بسبب خلافات على أولوية التحميل قام على إثرها الثاني بطعنه "بمفك".