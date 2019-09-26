أسرة والد الطفلة "جنة" تكشف مفاجأة في واقعة التعذيب: خالها اغتصبها

في الوقت الذي يستعد فيه آلاف الأطفال من مثيلاتها الدخول إلى المدرسة وتعلم القراءة والكتابة بأصابعهن الصغيرة، فقدت الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، ساقها اليسرى، بينما شُوهت أجزاء كثيرة بجسدها الذي لم يكتمل نموه بعد، فضلا عن حدوث غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية، جراء الاعتداء المستمر عليها.

بحزن وسخط بالغين تابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الطفلة "جنة"، بين تساؤل وحيرة عن تفاصيل الواقعة مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، بينما حاولت "الوطن" التواصل مع أسرة الأب لمعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها.

عمة "جنة": والدتها رمتها وهي عندها 4 شهور

أماني سمير، عمة الطفلة جنة البالغة من العمر 4 أعوام و4 أشهر، أكدت أن ذلك التعذيب تم على يد الجدة للأم، بتواطئ من والدتها وجدها، فضلا عن اغتصاب خالها أيضا، قائلة: "البنت قالت لأبوها، خالي كان بيكتفني وبيعمل فيا كذا وكذا اللي هو يغتصبها يعني، وجدها وأمها كانوا بيسبوه ومدارين عليه".

لم تتوقف المأساة الكبيرة للطفلة الصغيرة عند ذلك الحد، وإنما وصل إلى حرق الجدة للطفلة بآلة حادة بعد تسخينها في مناطق متفرقة بالجسم، من البطن والظهر والساق، حتى الأعضاء التناسلية، ما تسبب للطفلة بمشاكل ضخمة في التبول وصلت إلى إصابتها بالفشل الكلوي، على حد قول عمتها.

بدأت مأساة "جنة" المقيمة بقرية بساط كريم الدين بشربين التابعة لمحافظة الدقهلية، منذ أن كان عمرها 4 أشهر، حيث ترويها عمتها أماني التي سيطر عليها الغضب، بأنه كانت توجد مشاكل عديدة بين الأم والأب الكفيف، منها إجراء الجدة عملية بالعين خاطئة لوالدة جنة دون علم زوجها تسببت في شبه فقدانها لنظرها أيضا والادعاء بأن ذلك نتيجة ضربه لها، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، لينفصل الاثنان لاحقا، وتترك الأم طفلتيها "أماني 3 أعوام، وجنة 4 أشهر" لديهم.

أماني: البنت قالتلنا أن خالها كان بيكتفها.. وأمها بتضربها وجدتها بتحرقها

في 10 أكتوبر 2018، حصلت الأم على حق حضانة الأطفال، رغم رفض الجدة الشديد لذلك "قالتلها أنا موديالي واحدة رجعالي 3 جتت"، وفقا للعمة، مضيفة أنه منذ ذلك الحين انقطعت علاقتهم بالفتاتين تماما لمنعهم من زيارتهم أو معرفة أخبارهم، رغم محاولاتهم المتعددة، ليفاجئوا السبت الماضي باتصال مستشفى شربين المركزي يخبرهم بوجود الطفلة لديهم وطلب سرعة حضورهم.

"الجيران يشهدوا بالبهدلة اللي البنات اتعرضولهم، جدتهم كانت بتعاملهم أسوء معاملة، وبترملهم الأكل في البلكونة زي الكلاب ومش بتعبرهم، وبقالها 10 أيام قافلة عليهم بعد ما حرقت جنة".. دموع غزيرة انهمرت من العمة وهي تسرد تفاصيل التعذيب التي نقلتها لهم جنة وأماني وأكدها الجيران، بينما تتسائل عن قدرة الأم على الصمت تجاه ويلات ما تتعرض له بناتها، لتقسو بدورها أيضا وتنهال ضربا على ساق طفلتها الصغرى بالعصا الخشبية ما تسبب في تغيير لونها، لتنقلها الجدة إلى أحد الأطباء بالمركز الذي يخبرها بضرورة نقلها سريعا إلى المستشفى العام، وهناك انكشفت الواقعة.

وادعت الأم أن ما تعرضت له نجلتها هو نتيجة تعذيب زوجة أبيها لها، رغم أن والدها غير متزوج، وبحسب عمة جنة: "قلبنا انفطر على البنت لما شوفناها وفضلت تحكلنا اللي حصل وقالت لأبوها ألحقني بأي أكل هموت من الجوع وجري جابلها فراخ ولحمة، البنت أكلتهم زي اللي في مجاعة"، قبل أن تكشف لهم حقيقة الأمر ويجري بتر ساقها أمس، ودفنها اليوم، بينما سارع الأب بإجراء أوراق التأمين الصحي للطفلة.

العمة: جنة مماتش بس تعبانة وحالتها النفسية متدهورة.. وهندفن رجليها المبتورة النهارده

انتشرت الواقعة بشدة بين مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تواصل مجلسي الطفولة والأمومة ووزارتي العدل والصحة مع أسرة والد الطفلة، بينما طالبت العمة بالإعدام للأم والجدة والخال الذين أنهوا حياة الطفلة قبل أن تبدأ، نافية الأنباء المتداولة عن وفاتها، قائلة: "البنت حالتها النفسية متدهورة وبيدوها مخدر علشان التعب دلوقتي، وهتخرج من المستشفى لما حالتها تستقر".

الجد سمير محمد، أكد رواية نجلته أيضا بأن حفيدته جرى اغتصابها على يد خالها، حيث رفضت والدتها رعايتها ورضاعتها بينما كان عمرها 4 أشهر أيضا، لتسارع بطلب الطلاق والحصول على النفقة لتجبر نجله على الاستدانة من الآخرين والحصول على قروض من أجل ذلك، بينما حصلت على حق حضانتهم في أكتوبر الماضي.

جد جنة لوالدها: جدتها منعتنا من رؤيتها.. وضربوني لما حاولت

"منعونا عن العيال خالص ولما حاولنا نروحلهم جاتلي الغيط وفضلت تتخانق معايا هي وواحد تاني، ونزلوا على دراعي ضرب لما كسروه وعملنا محضر بكده".. مأساة أخرى يرويها الجد السبعيني الذي أصيب بصدمة عنيفة، جراء ما تعرضت له حفيدته الصغرى، كونه أول من تلقى الخبر باتصال من مستشفى شربين المركزي، ليهرول مع والد جنة وعمتها إليها ويكتشفوا هول المأساة التي تعرضت لها، مرددا بألم شديد: "منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.. إحنا هنموت مقهورين علشانها".

شقيق الجدة للأم يروج لرواية أخرى: البنت وقعت في زيت مغلي وجدتها معملتش حاجة

وفي رواية أخرى، ادعى فتحي عبدالوهاب شقيق الجدة، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الطفلة تعرضت لحروق قبل 10 أيام وهي تلهو مع شقيقتها أماني في منزل الجدة: "أختي بقت مسؤولة عن رعاية أسرة جديدة غير أسرتها، الحال ضيّق، وبنتها رجعت بعد ما اطلقت من جوزها، ضربها وجالها انفصال في الشبكية وفقدت النظر، وبقالهم سنتين مبيجيلهاش نفقة".

ومن جانبه، قال أشرف عبدالوهاب محامي الطفلة في تصريحات، إنّ جنة تعرضت للتعذيب لفترة طويلة على يد الجدة للأم، وعرضت الطفلة على الطبيب الشرعي، منوها بأنه ينتظر التقرير النهائي عن الحالة العامة للطفلة وأسباب حدوث إصاباتها.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع"، 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لا إراديا.