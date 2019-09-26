تستعد منصة watch it الرقمية لأقوى انطلاقة بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم متوالية.

وكانت منصة watch it حصلت على الحقوق الرقمية لأهم وأفضل عمال الدراما مثل كلبش 3 وزلزال وبدل الحدوتة تلاتة، وامتد ليشمل روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التلفزيون المصري ومدينة الإنتاج الإعلامى مثل مسلسلات رأفت الهجان، ليالي الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء وغيرها.

كما بدأت المنصة بعرض إنتاج 2019 بشكل حصري مثل مسلسلات بحر؛ و قيد عائلي؛ ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث.

وأضافت منصة watch it، بحسب بيان أصدرته اليوم، باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل" سيدتي الجميلة"،" موسيقى في الحي الشرقي، هاللو شلبي اضافة الى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجوعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض في خطوة غير مسبوقة بالعالم العربي؛ تمهيداً لعرض الإنتاجات الخاصة بالمنصة.

وعلى صعيد البرامج التلفزيونية الأكثر نجاحا، استحدثت watch it قسما لمتابعة حلقات انجح البرامج التلفزيونية حصريا مثل "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، "معكم" منى الشاذلي، "أنا وبنتي" تقديم شريف منير و"سهرانين" تقديم أمير كرارة و"ميس أندرستاند" تقديم شيماء سيف، "أنا وأنا" تقديم سمر يسري، "رحلة حياة" تقديم مصطفى حسني، " باب رزق" تقديم يسري الفخراني، "اسم من مصر" تقديم جورج قرداحي، "ورطة إنسانية" بمواسمه الثلاثة.

يذكر أن منصة watch it قامت مؤخرا بعمل تأمين شامل للمنصة، بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر أمن المنصة، وذلك فى الأيام الأولى للانطلاق التجريبي فى مايو الماضي.

وفي إطار استخدام أحدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Ultra HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر"، وفيلم "حب البنات".

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة، باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الالكترونية أو نقدا عن طريق خدمات شبكة فوري.