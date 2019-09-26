أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على فيس بوك، يوم الجمعة المقبل.

وجاء في بيان الداخلية: "وردت معلومات بقيام أحد الاشخاص مواليد 1967 سمسار ونقاش، مقيم دائرة قسم الشرابية، وذلك لقيامه بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على فيس بوك يوم غدا الجمعة، ونشر العديد من الشعارات لقناة مكملين والجزيرة ومهاجمه الدولة.

تم ضبط المتهم وبحوزته عدد 3 تليفونات محمولة وكاميرا، وضبط معه 10 آلاف كوبون مدون عليها "حالا مبروك كسبت بقيمة 500 جنيه".

بالفحص تبين أن المتهم المضبوط على علاقة بشخصين قاموا بتكليفه بتجميع أكبر عدد من المواطنين الشباب وتوزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.