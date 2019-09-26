ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المحافظين والمسؤولين في جميع المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكرا، لمجابهة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات، والتي تصل لحد السيول أحيانا، خاصة على محافظات وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا على بعض من محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وعددت الهيئة، التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة المحتملة من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي، والاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية، وذلك بهدف تأمين أرواح المواطنين وسلامة المنشآت، بالإضافة إلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن ذلك التحذير، يأتي إشارة إلى البيان الذي أصدره الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة، الصادر في 8 سبتمبر الجاري، قبل بداية فصل الخريف والذي حذر فيه من الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة في بعض الفترات خلال هذا الفصل وعلى رأسها تكاثر السحب الرعدية وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الهيئة أنها ستصدر بياناتها التحذيرية، وترسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها، وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.

ونوهت إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار ال 24 ساعة على الرقم التالي24646721.