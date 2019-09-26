قالت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية، إيريكا تشوسانو، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كان لقاءً مثمرا وتم فيه مناقشة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية بما يعكس التعاون الدائم بين الجانبيين.

وأضافت خلال لقاء خارجي من نيويورك لبرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "DMC"، أن مكافحة الإرهاب واحدة من الأولويات الهامة من للولايات المتحدة الأمريكية والعالم كافة وتم مناقشتها في العديد من الجلسات لحشد المجتمع الدولي والمشاركة في الحملة الأمريكية لمكافحته بكافة الدول.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تتعاون مع شركائها وحلفائها بما فيهم مصر لتأمين الملاحة الدولية في العالم "نحن ندعم مبادرة الأمن البحري من خلال المزيد من التعاون مع الشركاء لضمان الاستقرار والأمن في البحر مع وجود تبادل للمعلومات والخبرات".

وأكدت أن بلادها تدعم الشراكة والعلاقة مع مصر في الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية "نحن نتواصل معكم في مجالات الأمن والاستقرار والازدهار والنمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن بلادها تتطلع للمزيد من الشراكات المثمرة بين الجانبين حتى تؤتى ثمارها على الشعبين.