كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا.

وأوضحت الهيئة، أنّ الرؤية في الشبورة المائية، تَقِلّ صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة 27 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس السبت 28 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

طقس الأحد 29 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.