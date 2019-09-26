نوهت محافظة الجيزة لقيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة تبدأ في الساعة 12 صباحاً يوم السبت المقبل، وتنتهيي في الساعة 12 ظهر نفس اليوم، لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه (طوارئ) أسفل الدوران.

وطالبت المحافظة قائدي المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال لتجنب أي ازدحام مروري.