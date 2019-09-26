قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، إن من يدعوا إلى دعوات التظاهر والتخريب هما سيشاركون في "معركة عميان" وقائدهم يقودهم إلى الهاوية.

وأضاف خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعركة الحالية هي معركة لا يعلم أحد عواقبها "قولي مين هيحكم ومين هيجي ومين هيقعد ومين هيكون في إيده القوة والسلطة علشان يحكم مصر"، موضحا أن أعضاء جماعة الإخوان قد قاموا بقص إحدى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله: "يانحكمكم يانقتلكم" وهي في الأساس كانت كلمة القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

وأكد القيادي الإخواني السابق، أن من يتحدث عن القصور والاستراحات يجب عليه الذهاب إلى منطقة التجمع الخامس لرؤية القصور والفلل الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين "شوفوا القصر بتاع مدحت الحداد في الساحل الشمالي والقرية السياحية بتاعته وقصور حسن مالك والغنائم بتاعتهم".