سخر المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، مما تردد في القنوات الإخوانية وصفحات السوشيال ميديا التابعة للإخوان، بشأن نزول أقباط مصر في تظاهرات الغد معهم، إذ قال: "دي نكته ولا إيه بالضبط؟، إيه الشائعات المشمئزة دي؟، أقباط مصر لم ينسوا حرق الكنائس، ولم ينسوا محاصرة المقر البابوي".

وأضاف جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، على شاشة "صدى البلد"، أن أقباط مصر لم ولن ينسوا قص شعر الفتيات في المترو، ولم ينسوا أيضًا محاولة الإخوان اغتيال البابا تواضروس في الإسكندرية يوم أحد السعف، موضحًا أن الأقباط يقفون مع إخوتهم المسلمين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه سينظم مؤتمرا، غدًا، لإيصال صوت المصريين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، بحيث سيكون ملحمة مصرية لا تقل عن ثورة 30 يونيو، مضيفًا: "الرئيس السيسي تاج راسنا، ووضع روحه على كفه لإنقاذ مصر".

واختتم حديثه: "هو في رئيس على مدار 60 سنة زار الكاتدرائية غير الرئيس السيسي؟، هو في رئيس هنأ الأقباط غير الرئيس السيسي؟".