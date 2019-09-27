بعد تاريخ من العلاقات والصداقة التي جمعته بمصر، أعلنت وكالة "فرانس برس"، رحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وشغل الراحل منصب عديدة منها عمدة باريس 18 عاما منذ 1977 حتى 1995، ثم اعتلى عرش قصر الإليزيه رئيسا فرنسا لمدتين متتاليتين في 1995، و2002، وانتهي حكمه عام 2007.

هناك علاقات جيدة ربطت الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بمصر، فيعد هو أول رئيس أجنبي يزور جامعة مصرية، وذلك بعدما زار جامعة القاهرة، عام 1996، على هامش عقد قمة "عدم الانحياز" التي أقيمت بالقاهرة.

جاك شيراك.. رحيل صديق مصر

كما كانت آخر زيارة للرئيس الفرنسي الراحل في 2006، عندما استقبله الرئيس الأسبق حسني مبارك لافتتاح مبنى الجامعة الفرنسية بالقاهرة، وألقي كلمة تحدث فيها عن "حوار الثقافات" الضروري لمحاربة الظلامية والتوترات الهوياتية الناجمة برأيه عن تجاوزات العولمة.

وفي زيارته لمصر حضر الرئيس الفرنسي السابق افتتاح القصر العيني الفرنساوي مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أطلقا من القاهرة "السياسة العربية المتوسطية لفرنسا" عام 1996، خلال خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي بالقاهرة.

جمعت بالرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صداقة قوية استمرت لأعوام كثيرة، كمان كان له صداقات مع رؤساء آخرين منهم الملك الحسن الثاني، عاهل المملكة المغربية التي قضى فيها شيراك إجازات عدة، حسب دوتشه فيل.