ينظم مواطنون وقفة داعمة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في الساعة الـ4 مساء، بميدان الشهيد هشام بركات وشارع النصر "أمام النصب التذكاري".

كان الإعلامي عمرو أديب، نفى ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول بيان مزعوم ومنسوب للمخابرات العامة المصرية من تحذير المواطنين من الخروج اليوم لدعم الدولة المصرية، قائلًا: "مش فاهم يعني، يعني لو المتحدث العسكري كنا قولنا ماشي، لو وزارة الداخلية كنا قولنا ماشي ليهم صفحات على الفيس بوك، إنما مخابرات ازاي".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه من يريد النزول اليوم والتظاهر في حب الدولة "ينزل وينبسط"، مضيفًا: "المخابرات المصرية لا ترسل أي رسائل للناس، ولا صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي عاوز ينزل ينزل".