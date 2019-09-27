أكد اللواء دكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة السابق، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد نجاحا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي، بعد الانخفاض الحاد الذي تعرضت له الدولة بعد 2011.

وأضاف هدهود خلال لقائه مع برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث" تقديم أحمد حمزة وسمر شبانة، أن الاقتصاد المصرى كان منهارًا وشهد سوق العملة الصعبة بعض الأزمات، علاوة على انسحاب بعض المستثمرين من السوق المصرية بسبب أزمات العملة المتتالية مما أثر على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح هدهود أن الرئيس السيسي عمل في بداية حكمه على مواجهة هذه المشاكل وحلها وإحداث تنمية حقيقية في البلاد ورفع معدلات النمو والتنمية بعدما تسلم البلاد بعجز في كل المجالات.

وأكد المحافظ السابق أن السيسي بفضل حكمته وإدارته الحكيمة استطاع تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في جميع المجالات الاقتصادية، مشددًَا على أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء مصر من جديد، بعد انهيار الاقتصاد والبورصة وانخفاض مستوى النمو، وانقطاع الكهرباء المستمر لأوقات طويلة تصل لـ7 ساعات يوميا.

وتوقع هدهود ألا تشهد أسعار الكهرباء أي زيادات مقبلة خاصة في ظل الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن ثبات أسعار الكهرباء يعتبر مؤشرا جيدا في الفترة الحالية، متوقعًا استمرار هذا الثبات خلال الفترة المقبلة مع زيادات الأجور والمرتبات في مصر.

ونصح محافظ البحيرة السابق المواطنين بالاجتهاد في العمل، مشيرًا إلى أن العمل والإنتاج هو السبيل الوحيد لمواجهة الغلاء والتمتع بالرخاء الاقتصادي، مضيفًا: "المرحلة اللي بعد كده لو أنا اشتغلت وبصدر وبزود الإنتاج هتلاقي الأسعار بتنزل أو في نفس الوقت ثبات الأسعار مع زيادة المرتبات وعاوزين نوصل لسنة 2020 وما يكونش فيه ارتفاعات في أسعار الغاز والبنزين وغيره ويكون فيه ثبات في الأسعار وكل ده مرتبط بالعمل والإنتاج".