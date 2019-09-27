جددت نيابة حلوان حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جاره بسبب وجود خلافات بينهما على مكان إلقاء القمامة.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن الخلاف بدأ بين زوجتي المتهم والضحية عندما ألقت إحداهما القمامة بالقرب من منزل الأخرى التي حملتها وأعادت إلقائها أمام منزل الأولى ليتطور الأمر إلى "شجار وضرب"، وعند حضور زوجي السيدتين لم يتم احتواء الموقف بل ازداد سوءا بتجدد الشجار بينهما.

وأمسك العامل "محمود.ط" 37 عاما، مطواة أخرجها من ملابسه وسدد بها عدة طعنات قاتلة في جسد جاره "سيد.م" 40 عاما، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه فاقدًا للوعي، قبل أن يفر المتهم هاربًا من مسرح الجريمة، وأسرع الجيران في نقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى بدقائق، واحتجز جثمانه داخل ثلاجة المستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة بنقلها إلى مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وسارع الفريق الأمني في تتبع المتهم بعد هروبه حتى ألقي القبض عليه في منزل صديقه في حلوان واقتادته الشرطة إلى ديوان القسم لاستجوابه وبسؤاله أقر بارتكاب الجريمة وقال: "المجني عليه شتم مراتي بكلمة غلط قدام الجيران عشان كده قتلته"، وعقب انتهاء استجواب المتهم أحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة حلوان تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفٍ بأحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وجاره بسبب قيام زوجتيهما بإلقاء المياه ومخلفات القمامة أمام منازل بعضهما، فطعن العامل، جاره بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.