تامر عشري بعد حصوله على 5 جوائز عن "في الجون": "الجونة وش السعد"

بعد 6 أيام متواصلة من الجلسات النقاشية وورش العمل ومحاضرات خبراء السينما، اختتمت منصة الجونة السينمائية فعالياتها أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، والتي تتيح للمخرجين والمنتجين العرب الحصول على دعم فني ومالي لمشاريعهم السينمائية.

ومنحت لجنة تحكيم منطلق الجونة التي ضمت في عضويتها الأمريكي جورج ويلش، الهندي آنوب سينج والمخرج اللبناني جاد أبي خليل، 5 جوائز لمشروع فيلم "في الجون" للمخرج المصرى تامر عشري، تصل إلى 40 ألف دولار، من "آي برودكشنز"، "إيرجو ميديا فنتشرز"، وجائزة من "ورق" بدعم من شركة "ماجيك بينز"، بالإضافة إلى جائزة مقدمة من "فيلم اندبندنت" والسفارة الأمريكية لمشاركة كاتب السيناريو في إقامة فنية لمدة 7 أيام في لوس أنجلوس.

عبر المخرج تامر عشري عن سعادته بالجوائز، التي حصدها لإنجاز مشروع فيلمه "في الجون"، قائلا: "المهرجان وش السعد بالنسبة لي منذ الدورة الأولى، الذي بدأ فعالياته مع بداية مشواري وهي صدفة سعيدة بالنسبة لي لأن لدينا مهرجان يدعم السينما بشكل قوي، لا يقتصر فقط على جوائز الأفلام ولكن يدعم المشاريع التي ما زالت في مرحلة التطوير أو الإنتاج، وهو ما يساعد في خروجها للنور".

وأضاف عشري لـ "الوطن": "لم أكن أتوقع الحصول على 5 جوائز، وأعتقد أن تلك الجوائز سوف تدفع تنفيذ الفيلم بشكل أسرع، فإن دعم الأفلام بمختلف أنواعها هو أمر موجود في العالم كله، وفي مصر هناك عدد كبير من صناع السينما لديهم أفكار لمشاريع عديدة لا يستطيعون تنفيذها لعدم وجود مصادر دعم، وبالتالي الفرصة التي تقدمها المنصة للمشاريع تخلق دافع لدى السينمائيين لتنفيذ أعمالهم، وهو ما ينعكس على ازدهار الصناعة في مصر".

"نحاول التحرك لتأمين باقي ميزانية الفيلم، الذي يجري تصويره بين مصر وفرنسا حيث تدور جزء من أحداثه"، هكذا تابع حديثه بشأن الفيلم، "نرغب أن يكون معنا منتجين من فرنسا، ولو سار الأمر كما هو مخطط له سوف نبدأ التصوير العام المقبل".