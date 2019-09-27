فريق من "يونيسف" يزور وحدات حماية الطفل في دمياط

زار فريق من "يونسيف" إليسا كالبونا، أخصائي حماية الطفل يونيسف، وأيمن محارب نائب مدير قسم حماية الطفل يونسيف، والدكتور خالد ناجي مشرف تفعيل حماية الطفولة في دمياط، للوقوف على سير العمل بوحدات حماية الطفل، وأهم الاحتياجات التي يجب تغطيتها، خلال الفترة المقبلة، بحضور حازم حواس.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومحافظة دمياط والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز دور لجان حماية الطفل بدمياط، بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بحضور أعضاء وحدة حماية الطفولة بدمياط والأعضاء الاجتماعين والنفسيين والقانونيين بلجان حماية الطفل عن قسم أول وثاني ومركز دمياط.