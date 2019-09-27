فريق من "يونيسف" يزور وحدات حماية الطفل في دمياط

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محمود مسلم يكتب: زعيم استثنائي

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الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين لأنباء بشأن التجارة

الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين لأنباء بشأن التجارة

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