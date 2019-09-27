أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بمشاركة فيلمها القصير "هذه ليلتي" ضمن فعاليات الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وقالت "السباعي" لـ"الوطن"، يُعرض فيلم "هذه ليلتي" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وبالطبع فخورة لمشاركته، ولوجود هذا المهرجان في مصر، إذ يخرج على مستوى عالٍ من الاحترافية، بداية من مستوى الأفلام المُشاركة، وأعدادها.

"هذه ليلتي" تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجهان لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لابنها.

ويشارك في بطولة الفيلم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.