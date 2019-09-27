وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بقطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، وجميع مديريات الأمن، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بجميع محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الأمن خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 83 متهما و713 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 429465 حكما قضائيا، وضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوع، إلى جانب كشف غموض 38 حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة جرى ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهماً.

وخلال الحملات، جرى ضبط 266156 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 435 قيادة تحت تأثير مخدر، و7538 موقفا عشوائيا و539 طمس ودون لوحات معدنية.

كما جرى ضبط 71694 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 47,266,913 مليون جنيه، إلى جانب ضبط 1219 قضية في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 120 حالة ضرائب عامة.

وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 1,207,388,016 مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والاختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 300 مليون جنيه.