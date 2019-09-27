نقل هاني النحاس، مراسل فضائية "صدى البلد" بطنطا، صورة للوضع بميدان ستوتة، من أمام تمثال سعد زغلول، حيث ادعت صفحات تحريضية إخوانية أنه مكان تجمع أنصار الجماعة الإرهابية.

وأضاف النحاس: "أي أخبار تنتشر وتقول إنهم متواجدين بطنطا في ميدان ستوتة كاذبة، وحركة السير هنا عادية جدا".

ونقل المراسل آراء بعض المواطنين حول دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر ضد الدولة المصرية، فقال مواطن: "إخوان إيه؟.. دول متآمرين على البلد، ومحمد علي راجل سفيه، وطنطا كلها على قلب رجل واحد، وبندعم الرئيس السيسي".

وقالت مواطنة: "اللي يهمنا مصر وشعب مصر، والإخوان يتحرقوا، إحنا ضد الإخوان، وكفاية عندنا كلمة أمان، ومش لازم أكل، وشوفوا اليمن وسوريا".

وحرص آلاف المواطنين بالمحافظات على الانتقال إلى النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات في مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، للتأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب، وإحباط مخطط الفتنة الذي تحاول إثارته فضائيات الإرهاب التي تبث من تركيا وقطر.