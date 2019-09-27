المرشح لانتخابات تونس الرئاسية "سعيد" يؤيد الإفراج عن منافسه "القروي"

قال المرشح الرئاسي التونسي المحامي قيس سعيِد، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه رجل الأعمال نبيل القروي الموقوفف فيما تقترب الدورة الثانية من الانتخابات المقررة منتصف أكتوبر المقبل، مضيفا في مقابلة بثها مساء أمس الخميس التلفزيون الوطني "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

وفي 15 سبتمبر الجاري، تصدّر قيس سعيِّد، الباحث الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات، وحل القروي ثانيا بحصوله على 15.6% من الأصوات بعد عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس الماضي قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء، ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين في أكتوبر المقبل، شرط أن يتمكنا من المشاركة.

وطلبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وهيئة البث من المحكمة السماح للقروي بالمشاركة لكنها لم تعطِ رداً بعد، وقال التلفزيون الوطني إنه مستعد لتنظيم النقاش في السجن إذا لزم الأمر، وأوضح سعيِّد أنه "غير مسؤول عن هذا الوضع". وأضاف "ليس لدي قنوات تلفزيونية أو أموال"، في إشارة إلى قناة "نسمة" التابعة للقروي والتي تصدرت حملته.

من جانبها، دعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية، وينتظر صدور قرار بشأن الإفراج المحتمل عن القروي الأسبوع المقبل.