قدم جهاز حماية المستهلك، عبر الموقع الرسمي له، عدة نصائح وشروط يجب توافرها عند شراء الألبان وطرق التعرف على الغش.

نصائح لشراء لبن سليم

- الشراء من مكان موثوق به، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

- التأكد من حفظ اللبن لدى البائع مبردًا.

- عدم تركه فترة طويلة معرضًا لدرجة حرارة الجو بعد الشراء والتوجه مباشرة إلى المنزل.

- غلي اللبن جيدا مع التقليب المستمر أثناء عملية الغلي.

- حفظ اللبن داخل الثلاجة بعد تبريده مباشرة.

- يجب أن تكون فترة الحفظ في الثلاجة لا تزيد عن أسبوع واحد بينما يمكن تجميده في الفريزر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

- إذا لوحظ أي تغيير في اللون أو المذاق أو القوام فيجب التخلص منه على الفور.

علامات غش الألبان

- ظهور لون دموي يدل على أن الماشية مصابة بمرض التهاب الضرع.

- ظهور لون يميل إلى الزرقة يدل على إضافة الماء للبن.

- لا يتعلق اللبن المغشوش بسطح الزجاج الأملس.