قتل سبعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ أربعة سنوات، اليوم، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، بحسب خفر السواحل اليوناني، وعثر عليهم خلال بحث عناصر الإغاثة عن أربعة مفقودين، ووقع الحادث قرب جزيرة اينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية.

وأنقذ أربعة أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء، وفق خفر السواحل. ولم تعرف جنسياتهم على الفور، وانتشلت فرق الإنقاذ بدايةً جثتي رضيع وطفل يبلغ أربعة سنوات. لكن بعدما قال الناجون للسلطات إن أربعة أشخاص كانوا على متن القارب مفقودون، استمرت عمليات البحث وتم العثور على جثث ثلاثة أطفال آخرين وامرأتين.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "الجثث الخمسة ستنقل إلى خيوس لمعرفة ما إذا كانت تنتمي للأشخاص الذين أشار إليهم الناجون".وقتل مئات اللاجئين والمهاجرين في السنوات الأخيرة خلال محاولتهم عبور بحر إيجه على متن قوارب صغيرة ومثقلة، وقتل أكثر من 50 شخصاً حتى الآن هذا العام، بحسب اللجنة الدولية للهجرة.

وتستقبل اليونان نحو 70 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم سوريون، هربوا من بلدانهم عام 2015 وعبروا إليها من تركيا المجاورة، وبموجب اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، عززت تركيا جهودها للحدّ من عبور المهاجرين إلى الجزر اليونانية الخمس الأقرب إلى سواحلها.

لكن عدد الواصلين إلى اليونان قد ارتفع بشكل مطرد خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الأسبوع أن نحو 3 آلاف شخص وصلوا من تركيا في الأيام الأخيرة، ما يزيد الضغط على مخيمات اللاجئين المكتظة أصلاً في الجزر اليونانية.