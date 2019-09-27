أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي خرجت إحياء للذكرى التاسعة عشر لانتفاضة الأقصى، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق وتم علاجهم ميدانيا في مركز إسعاف القرية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب كشف كمين لوحدة خاصة من جيش الاحتلال في منزل مهجور، وهو الأمر الذى تسبب في ارتباك بين صفوف الجنود الذين فروا من مكان الكمين تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، مشيرة إلى أن المشاركين في المسيرة بعثوا رسائل دعم وتأييد للقيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بعد القائه خطابه التاريخي في الجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكدين استمرارهم في المقاومة الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.