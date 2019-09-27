قال الفنان محمد رمضان، إنه تلقى الكثير من الرسائل والتعليقات، على حسابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت منه عدم الحديث والتعبير عن رأيه في الحياة السياسية.

وعلق رمضان، على هذه التعليقات، خلال بث حي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "ليه محسسني إني أرجنتيني عايش في مصر، أنا مصري، ده حقي، أني أقول رأيي بالإيجاب والسلب".

وأضاف، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا: "ولادنا بيروحوا مدارسهم وولادنا مطمئنين عليهم، وزوجاتنا مستورين في بيوتهم، مبيحسش بقيمة الأمان غير اللي افتقده، لو حد من ولادنا اتخطف هنصرف كل ما نملك عشان يرجعوا".

ويشارك الفنان محمد رمضان، في مسيرة "حب مصر"، اليوم، بحي مدينة نصر من أجل دعم بلده.

وكتب رمضان، عبر حسابه على موقع التديونات القصيرة تويتر: "جمعة مباركة في حب مصر.. ميعادنا 3 العصر في شارع النصر بمدينة نصر، اللهم أجعل كل ماهو قادم خير وعِزة ونصر واستقرار".