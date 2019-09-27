وجه الفنان محمد رمضان، التحية لجمهوره في دولة المغرب الشقيقة، وذلك خلال بث مباشر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث من المقرر أن يشارك في تظاهرات المنصة الداعمة للرئيس السيسي.

وقال "رمضان" إنه سيسافر المغرب في غضون أسبوع، لتصوير أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، في مدينة مراكش، معربًا عن سعادته برؤية جمهوره هناك.

وناشد رمضان، المصريين بعدم الاستجابة لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى: "الراجل بجد مبيتأثرش بكلام حد في الحياة، الراجل اللي بيسمع كلمتين على أخوه أو مراته، أحنا شعب مش بيتأثر بأي حد، ولو اتأثرنا بنتأثر بكلام ناس عايشين وسطنا، مش هربانين وسارقين خير البلد".

وأشار، إلى أن بعض الدول ينتابها شعور الغيرة من مصر، بسبب وحدة شعبها كما أنها لا تشهد أية حروب بين أهلها .