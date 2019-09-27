أوضحت وزارة الطيران المدني، أن صفحة الوزارة الرسمية، هي الصفحة الوحيدة على الفيسبوك والتي تحمل شعار الوزارة تحت اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني" وهي صفحة إخبارية وخدمية ولا تتضمن أي آراء أو أفكار وأي صفحة أخرى بخلاف ذلك لا تمت للوزارة بصلة ولا تعبر عنها ولا عن توجهات العاملين بقطاع الطيران المدني.

جاء ذلك توضيحا لما أشيع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن الجروب الشخصي الخاص ببعض العاملين بوزارة الطيران بعنوان "وزارة الطيران مدنية مدنية" والذي تم اختراقه ليتضمن عبارات وتوجهات معادية للدولة المصرية، بأنه جروب رسمي تابع لوزارة الطيران المدني.

أضافت الوزارة خلال بيان صحفي عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قام جميع العاملين بالقطاع المتواجدين فيه بسرعة الخروح منه بعد تعرضه للاختراق.

وناشد البيان الزملاء تنبيه الآخرين للخروج منه في أقرب وقت ممكن.