استشهد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بغزة، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفلسطينية مزيدا من التفاصيل.

وكان 63 فلسطينيا، أصيبوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ76 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت عنوان: "جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى"، التي جاءت تزامنا مع ذكرى انتفاضة الأقصى عام 2000، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 63 إصابة مختلفة منها 32 بالرصاص الحي وإصابة 4 مسعفين.

وكان آلاف الفلسطينيين، توافدوا عصر اليوم، على مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الفعاليات، ووصل الفلسطينيون إلى 5 مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بدءا من رفح وخان يونس جنوبا ومرورا بمخيم العودة شرق البريج وسط القطاع ثم مخيم ملكة شرق غزة ومخيم العودة شرق جباليا.