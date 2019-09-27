مظاهرات في روما في "الجمعة من أجل المستقبل" للدعوة لتجنّب حدوث كارثة مناخية

تظاهر مئات آلاف الطلبة في مدن أوروبية عدة، اليوم، في إطار سلسلة مظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية، وكان طلّاب في مدن إيطالية بين من انضموا لمسيرات "الجمعة من أجل المستقبل"، وقال المنظمون، إن 200 ألف شخص انضموا إلى مسيرة في ميلانو بينما خرجت مسيرة حاشدة أخرى في وسط روما، ودعا ناشطون إلى مظاهرات في 180 مدينة إيطالية، وهتف المتظاهرون "كونوا جزءاً من الحل، لا من التلوث".

وفي أكبر مسيرة من أجل المناخ في النمسا حتى الآن، احتشد عشرات الآلاف في فيينا وغيرها من مدن الدولة الأوروبية، وخرج الآلاف كذلك، معظمهم من طلبة المدارس، إلى شوارع بودابست ومدن مجرية أخرى.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة المراهقة السويدية الناشطة في مجال البيئة جريتا تونبرج التي قادت أولى المظاهرات الحاشدة الأسبوع الماضي عندما خرج المحتجون إلى الشوارع في دول عدة حول العالم.

وسمحت المدارس في إيطاليا وبعض المدارس في النمسا للطلبة بالانضمام إلى المسيرات، كما حصل في عدة دول أخرى خلال تظاهرات الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد مونتريال في كندا التجمّع الأبرز، اليوم، والذي يتوقع أن تشارك تونبرغ فيه في وقت لاحق.

وحذّر العلماء من أن الوقت بدأ ينفد أمام قادة العالم ليضعوا حدّاً للاحتباس الحراري، الذي يعد السبب وراء تزايد الكوارث البيئية.