نظم العاملون بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم تظاهرة حب وطنية داخل جامعة الأزهر في فعالية جابت أرجاء الحرم الجامعي للتعبير عن حب مصر ودعم الدولة، وأرسلوا خلالها رسالة دعم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شاكرين الله على عودته سالمًا بعد زيارته الناجحة وكلمته الموفقة أمام قادة العالم خلال مشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه العاملون بجامعة الأزهر رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التي تجري بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التي يقودها الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر.

وردد العاملون الهتافات ورفعوا اللافتات المؤيدة للرئيس واستقرار الوطن، منددين بالدعوات المشبوهة التي أطلقتها عناصر الفتنة المأجورة في محاولة يائسة منهم لإثارة الفوضى ومحاولة خداع المواطنين بإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأوضح المشاركون أن فعالية اليوم هدفها توجيه رسالة إلى العالم أجمع أن دعم الدولة المصرية والجيش والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي واجب كل مصري محب لوطنه وغيور على بلده ويتمنى لها استمرار الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.

وأكد العاملون بجامعة الأزهر أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة شؤون البلاد والعبور بها إلى بر الأمان، مشيرين إلى أنه حقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال سنوات قليلة، لم تُحقق على مدار 50 عاما مضت، بالإضافة إلى استعادة مصر لدورها الدولي والإقليمي، والتمثيل المشرف للبلاد في جميع المحافل الدولية.