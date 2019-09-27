قال مسؤولون، اليوم، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيسعى لمواجهة النفوذ الروسي خلال زيارته المقررة الأسبوع المقبل لكل من مونتينيجرو، آخر دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وجمهورية مقدونيا الشمالية العضو المقبل فيه، ومن المقرر أن يزور بومبيو كذلك اليونان وأن يبدأ جولته في 1 أكتوبر المقبل من إيطاليا، حيث يتوقع أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع البابا فرنسيس.

ويتوقع أن يلقي بومبيو، وهو بروتستانتي إنجيلي، خطابًا أمام منتدى للفاتيكان.

وسيزور بومبيو، أول وزير خارجية أمريكي من أصل إيطالي، إقليم أبروتسو الذي يتحدّر منه، وقال مسؤول أمريكي رفيع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه خلال الزيارتين لكل من مونتينيجرو وجمهورية مقدونيا الشمالية في الرابع من أكتوبر المقبل "سنناقش الجهود الروسية لزرع بذور الشقاق هناك".

وأضاف المسؤول الأمريكي، "يعود لهاتين الدولتين ذات السيادة والمستقلتين ولشعبيهما اتّخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي ترغبان بالسير فيه. وأعتقد أن قرارهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي كان مهمًا بالنسبة إليهما"، مشيرا إلى مخطط انقلاب مفترض في مونتينيجرو عام 2016 كان هدفه منع الجمهورية اليوجوسلافية السابقة من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانضمت مونتينيجرو إلى الحلف الغربي بعد عام بينما قضت محكمة بسجن سياسيين من المعارضة وحكمت كذلك بالسجن غيابًا على أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس روس.

وقال المسؤول الأمريكي، إن روسيا سعت كذلك لتغذية المعارضة لاتفاق "بريسبا" الذي مهّد لعضوية جمهورية مقدونيا الشمالية الوشيكة في حلف شمال الأطلسي.

وبموجب اتفاق العام الماضي، بدّلت الجمهورية اليوجوسلافية السابقة اسمها من مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وترى اليونان، التي يطلق اسم مقدونيا على إقليمها الشمالي، أن جارتها السلافية تستغل تراث الإسكندر المقدوني التاريخي بينما عارضت انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وقال المسؤول الأرميكي، إن بومبيو سيشيد بالاتفاق الذي شكّل "خطوة هائلة عكست جرأة قادة جمهورية مقدونيا الشمالية واليونان".

لكن رئيس الوزراء اليوناني اليساري الذي تفاوض على الاتفاق أليكسيس تسيبراس خسر في انتخابات يوليو الماضي، في نتيجة أرجعت بدرجة كبيرة إلى رفض القوميين للاتفاق، وأكّد خلفه رئيس الوزراء الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس في نيويورك أنه لا يزال يعارض أجزاء من الاتفاق لكنه سيلتزم به بصفته اتفاقًا دوليًا تمت المصادقة عليه.

جدير بالذكر، أن جولة بومبيو تأتي بعد عام من إثارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب مونتينيجرو لدى تشكيكه في مدى أهمية الدفاع عنها بصفتها عضوا في حلف شمال الأطلسي نظراً لصغرها.