هند صبري تفوز بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن فيلم "نورا تحلم"

فازت الفنانة هند صبري بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم"، وسلمها الجائزة الفنان أحمد داود.

ولم تتمالك صبري دموعها أثناء التكريم، حيث أعربت عن سعادتها بهذا التكريم.