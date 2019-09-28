فيلم "ستموت في العشرين"ر

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الثالثة بحفل الختام الذي أقيم في مسرح المارينا والذي أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي، وهي كالتالي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي).

- فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي).

- فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي).

- فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي).

- فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة).

- الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان" جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة).

- الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا" مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي).

- فيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي).

- فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

- فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي).

- فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد مسابقة الأفلام القصيرة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي).

- فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا حداد جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

- فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي).

- فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي).

- فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

- تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز.

بالإضافة لجائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج.

- جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي وذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني.

- جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" وذهبت إلى فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس.