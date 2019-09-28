والد الطفلة جنة: استلمت ابنتي "أماني".. تعرضت لحروق مثل شقيقتها

قال محمد سمير، والد الطفلة جنة ضحية التعذيب، إن قوات المباحث بمركز شربين ساعدته في استعادة ابنته الكبرى "أماني"، 7 أعوام، التي كانت موجودة بمنزل الجدة أيضا لحضانة الأم لها، قبل ساعة.

وأضاف سمير لـ"الوطن"، اليوم، أنه اكتشف أن نجلته "أماني" هي أيضا تعرضت للحرق في مناطق متفرقة وحساسة بجسدها، مثل جنة، مطالبا بمعاقبة الجناة بحق بناته.

وكان محمد سمير، قد نفى الأخبار المتداولة عن وفاة ابنته جنة متأثرة بحروقها بعد تدهور حالتها الصحية اليوم بمستشفى المنصورة الدولي.

وأكد سمير لـ "الوطن" أن ابنته الصغرى جنة، 4 أعوام ونصف، ما زالت على قيد الحياة وتحصل على الرعاية الصحية بالمستشفى، بعد بتر ساقها اليسرى أمس، موضحا أنه تم منع الزيارة عنها لتدهور حالتها.