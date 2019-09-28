فتحت مراكز الاقتراع في كل أنحاء أفغانستان، اليوم السبت، أبوابها لانتخاب رئيس للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، على الرغم من تحذير حركة "طالبان" من المشاركة في التصويت.

وقال المتحدث، خلال تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد".

وتواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصا أن طالبان شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقار الحملات، والتجمعات الانتخابية وأهدافا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.

وشهدت كابول وجلال أباد وغزنة انفجارات بالتزامن مع بدء الانتخابات الأفغانية، ولم يعلن حتى الآن خسائر هذه الانفجارات.