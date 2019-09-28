قال الدكتور أحمد علام استشاري التنمية البشرية والإرشاد الأسري بجامعة سوهاج، إن منتدى شباب جامعات الصعيد، يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد، وزيادة الترابط، والتعاون، وتبادل الأفكار بين طلاب جامعات الصعيد، كما يهدف لزيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية، والتكنولوجية، والسياسية، والقومية، بالإضافة إلى التعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، وتبنى الأفكار التي تساهم في تحقيق خدمة الوطن.

وأضاف "علام" في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا المنتدى يساعد الشباب على متابعة كل ما يواجه المجتمع المصري من تحديديات، وذلك على كافة المستويات وتوضيح الرؤى المستقبلية من خلال أفكارهم، ويساعد على الإبداع والابتكار، وأن قيادة الدولة المصرية تؤكد في خطاها أنها تسعى لأن تكون على اتصال دائم مع الشباب في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني، وأن المنتدى، يسعى للحفاظ على هوية شباب الجامعات المصرية باعتباره وسيلة تسعى من خلاله الجامعة للحد والقضاء على ما يواجه شباب الوطن من تحديات تستهدف أخلاقياتهم وعقيدتهم وانتمائهم الوطني.

وتابع "علام" أن المنتدى قدم جرعة ثقافية ومعرفية كبيرة لطلاب الجامعات، وفتح المجال والقنوات الحوارية أمامهم والاستفادة من مقترحاتهم وتوصياتهم ليساهموا بفعالية برؤيتهم في بناء الوطن، وعودة الاهتمام بصعيد مصر.