قالت هدى عبدالناصر، ابنة جمال عبدالناصر، إن الزعيم الراحل انتصر للمواطن البسيط وحقق العدالة الاجتماعية وقضى على الظلم والاستغلال، وحرر بلده وعمل على بنائها اقتصاديا واجتماعيا.

وأضافت هدى خلال إحياء الذكرى الـ49 لوفاة عبد الناصر، "أرى حب والدي في عيون الناس في الشارع، وهذا أكثر ما يسعدني، فهو لا يزال حي في قلوب الشعب لما حققه لهم من عدالة وحرية، وأسس للدولة الوطنية".

وطالبت جموع المصريين بضرورة الالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة، والدفاع عنها ضد المؤامرات والفتن التي يبثها أعداء الوطن بهدف هدمها، متابعة أن على الشعب أن يعي أن هذه البلد مستهدفة من قوى الشر الذين لا يريدون لها الخير أبدا.