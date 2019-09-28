أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إعادة معظم طائرات النقل الاستراتيجي في سلاح الجو الأمريكي من طراز "سي-130- هيركيوليز" إلى الخدمة بعد إجراء الفحوص الفنية واختبارات التحقق الكافلة لمأمونية استخدامها.

وأكد متحدث باسم "البنتاجون"، أن أسطول الولايات المتحدة من طائرات "سي- 130- هيركيوليز"، عاود تحليقه وتنفيذ مهامه بأعلى قدر من الكفاءة بعد عمليات الفحص الفني الاحترازي التي أجريت على 88 طائرة من هذا الطراز بدءًا من 12 أغسطس الماضي بينت صلاحية 87 طائرة منها لمعاودة الخدمة.

وقالت الناطقة باسم سلاح النقل الجوي الأمريكي روس ويلي لدورية "ميليتري دوت كوم"، إن شقوقا بدت في جنيحات ومراوح الدفع الخاصة ببعض طائرات "سي- 130" الأمريكية وهو ما استدعى عمل الفحص الفني الاحترازي الذي جرى خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أن الأمر استلزم للقيام بذلك صدور أمر في منتصف أغسطس الماضي من الجنرال ماريان ميللر مساعد رئيس أركان قيادة سلاح النقل الجوي الأمريكي بحظر تشغيل 123 طائرة من هذا الطراز من أصل 450 طائرة تشكل في مجموعها أسطول الولايات المتحدة من طائرات النقل الاستراتيجي "سي- 130 هيركيوليز"، وكذلك منع استخدام الطائرات الأخرى من ذات الطراز وكذلك من طراز "سي- 130 جيه"، لأكثر من 15 ألف ساعة طيران لحين صدور تعليمات أخرى وتحليل نتائج الفحص الفني النهائية.

وأوضحت المتحدثة الأمريكية، أن الفحص الأمني الاحترازي كان فرصة لعمل فحوصات شاملة على كفاءة أجهزة التوجيه الملاحي ومنظومات إدارة عمليات الطيران البحري ومنظومات الشحن والتفريغ الخاصة بتلك الطائرات وبينت جميعها عمل تلك المنظومات بكفاءة عالية.

وبحسب المعلومات الصادرة عن سلاح الجو الأمريكي، لا تزال القوات الجوية الأمريكية تستخدم طائرات "سي" 130"، من طرازي "إتش" و"جيه" في عملياتها داخل وخارج الولايات المتحدة برغم إحالة كلا الطرازين إلى التقاعد في العام 2012، بسبب إجراءات تمديد العمر الافتراضي لهما وما أثبتتاه من كفاءة عالية في الاستخدام، لكن قيادة سلاح الجو الأمريكي قررت في وقت سابق من العام الجاري إخراج 60 طائرة من طراز "سي- 130" من الخدمة مؤقتا لعمل عمرات لمحركاتها وتحسين كفاءتها وهي الطائرات التى يرجع تاريخ إنتاجها إلى ما قبل العام 1971.