زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه الرفيع رئيساً لمجلس الدولة.

وقال المستشار أحمد مرسي المتحدث الرسمي باسم النيابة الادارية، إن رئيس النيابة الإدارية أكد الدور المتميز الذي يقوم به مجلس الدولة كأحد دعائم منظومة العدالة المصرية، وفي ترسيخ المبادئ القضائية وحماية الحريات العامة.

ورحب رئيس مجلس الدولة برئيس هيئة النيابة الإدارية مسلطاً الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية وعلاقتها الراسخة بمجلس الدولة، وباعتبارها ممثلة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

وجاء اللقاء معبراً عن العلاقة المتميزة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، كاشفاً عن توافق منتظر حول القضايا المشتركة.