أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع في الدقهلية يتابع تحقيقات النيابة بشأن الطفلة "أماني"، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي توفيت، فجر أمس، إثر تعرضها للتعذيب على أيدى جدتها.

وأضافت أن الفريق ينتظر تحقيقات النيابة في هذا الشأن؛ لتوفير كل احتياجات الطفلة، وتحديد إقامتها بما يحقق المصلحة الفضلى لها، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع في الدقهلية توجه على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد؛ للاطمئان على الطفلة جنة إلا أنها فارقت الحياة، ويتابع الفريق حالة شقيقتها الأكبر التي تعرضت أيضا للتعذيب.

وأكدت أن والد الطفلتين كفيف، والأم لديها إعاقة بصرية "فقد نظر بإحدى العينين"، مشيرة إلى أن الأم منفصلة عن الأب منذ عامين ونصف، وحصلت الأم على حكم من المحكمة بضم الطفلتين إلى حضانتها منذ عام تقريبا.