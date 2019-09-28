قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات لمحامي بتهمة التعدي على قاض داخل محكمة استئناف ملوي جنوب المحافظة.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر. ا" محامي، الذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار "م- ش"، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي.

وأحال المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، المتهم إلى المحاكمة العاجلة في ديسمبر الماضي بتهم: "تعطيل الأعمال داخل مقر حكومي، ونشر أخبار كاذبة بحق قاضي والتعدي عليه بالضرب والسب".

وكان القاضي تقدم بمذكرة للنيابة العامة جاء فيها: "لا يوجد أي خلاف سابق بيني والمحامي، ولا تربطني به أي علاقة، وبداية الواقعة كان خلال شهر مارس 2018، عندما كان المحامي يترافع في قضية بناء مُخالف بدون ترخيص، وبسبب إصداري باعتباري رئيس الدائرة حكما بالغرامة على المتعدين على الأراضي الزراعية كردع للمتعدين، هاج المحامي وماج وتلفظ بعبارات مهينة للقضاء والدولة، وطالب بانقضاء الدعوى لمُضي المدة، وبعد رفضي لطلبه، طالب بالطعن على عدم الدستورية على كل المواد الواردة في أمر الاتهام".

وتابع "القاضي" في مذكرته: "فوجئت في شهر سبتمبر 2018 بتحريض المحامي عددا من المحامين على طلب نقلي وبعض القضاة، وهذا ما رفضه المحامون، ثم توجه إلى صفحات فيس بوك للتشهير والسب والقذف، وفي يوم 30 سبتمبر كتب المحامي على صفحته على أنه سيعتدي عليّ بالحذاء، ما دفعني لجمع كافة الأدلة التي تُدين المحامي وتقدميها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بالمحافظة، ضبطت في يوم 27 أكتوبر الماضي، المحامي، بتهمة الاعتداء بالضرب على رئيس محكمة، خلال نظره عددا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.