مصري يستعد لعبور المانش بزعانف "المونو" لأول مرة في العالم

يستعد السباح المصري سيد باروكي لمحاولة عبور بحر المانش، بزعانف "المونو" لأول مرة في العالم للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.

وأعلن السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، وافق على الرعاية الأدبية لمحاولة عبور المانش للسباح المصري سيد باروكي المقيم حاليا في إيطاليا.

وأضاف شلبي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "باروكي" سوف يبدأ الاستعداد لعبور بحر المانش مستخدما زعانف المونو، لأول مرة في العالم 2021.

ويقوم شلبي بالإشراف على تجربة باروكي في السباحة بين جزيرتي كابري ونابولي في إيطاليا بالإضافة إلى السباحة في نهر النيل يناير 2020، وسوف يقوم شلبي بتحديد مدى استطاعة باروكي محاولة عبور المانش بزعانف المانو ويشارك في تدريباته السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وشارك السباح سيد باروكي، في العديد من بطولات السياحة ممثلا مصر وسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقفزة الدولفين بزعانف المونو كما حصل على 3 بطولات في إيطاليا.

كما شارك في أكثر من 15 بطولة ما بين محلية إيطاليا ودوليا مع الفريق الإيطالي، ويعد الباروكي أول محترف عربي أفريقي في سباحة الزعانف في أوروبا.