قال جمال شحاتة أمين صندوق مساعد حزب الوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، إن معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة أهّل الشباب لخوض الاستحقاقات السياسية والانتخابية كانتخابات المحليات ومجلسي النواب والشيوخ بعد أن تلقوا مادة علمية مكثفة من قبل متخصصين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف شحاتة أن اللجنة المشرفة على المعسكر حرصت على نقل الخبرة التي تلقاها الشباب المشارك في المعسكر لزملائهم في جميع لجان الشباب على مستوى الجمهورية بعد عودتهم من المعسكر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مع رؤساء لجان الشاب حول هذا الأمر.

وأوضح شحاتة أن اللجنة المشرفة على المعسكر حرصت على أن يكون المعسكر مميزًا في كل شيء بدءًا من اختيار المكان وصولًا إلى المادة العلمية المميزة التي جرى تصديرها للطلاب المشاركين في المعسكر؛ لتقديم كادر شبابي قادر على صنع مسقبل مشرق ويساهم في بناء مصر الحديثة.