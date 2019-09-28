قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنَّ الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وجرى تأكّيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي.

وأكّد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، لافتًا إلى استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.

وأعرب ملك البحرين، عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان، بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، وثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.