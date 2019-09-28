طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، 15% كميات إضافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات، بجانب طرح الخضراوات والفاكهة؛ لتلبية احتيجات المواطنين وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنها وفرت السلع الغذائية والتموينية لفروع مشروع جمعيتي الخاص بشباب الخريجين في إطار التوسع في منظومة شبكة توزيع السلع الغذائية بالمحافظات المختلفة.

كانت الوزارة، أعلنت ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البوري بسعر 35 جنيها للكيلو، بجودة عالية من منتجات المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن سعر البوري في الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث جرى توفير كميات كبيرة في فروع ومنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

كما مدت المجمعات الاستهلاكية في المناطق الآخرى، بمنتجات الأسماك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الآخرى، وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلًا من 24 جنيهًا، بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، فضلا عن خفض سعر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها، وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، في إطار توفير كل المنتجات للمواطنين أولا بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة.