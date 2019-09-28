تستضيف القاهرة، وفدا من كبرى الشركات الكورية، مطلع الأسبوع المقبل، يضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 7- 9 أكتوبر.

وبحث وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، العلاقات المصرية الكورية، حيث أشار إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.

وأوضح الوزير، في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، حقق، العام الماضي، نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، إذ سجل 2 مليار و160 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و416 مليونا خلال عام 2017.

وأشار إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا، تتضمن "الأدوية، الأسمدة، السجاد، الرخام والجرانيت، الأسمنت، الآلات الكهربائية والكيماويات"، بينما تشمل أهم الواردات "السيارات، الحديد والصلب، الآلات والمعدات".

ومن جهته، أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي (التجاري والصناعي والاستثماري) مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للعاصمة الكورية "سيول"، مهدت الطريق لفتح صفحة جديدة من العلاقات المتميزة في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

وقال إن زيارة وفد رجال الأعمال الكوري للقاهرة، تعكس ثقة دوائر الأعمال الكورية بالاقتصاد المصري، باعتباره أحد الاقتصاديات الأكثر استقرارا في المنطقة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاستراتيجية المشتركة لمصر وكوريا، للتوسع التجاري والصناعي في القارة الأفريقية، واستغلال موقع مصر المتميز، كمحور ارتكاز للنفاذ لدول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.